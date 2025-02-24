Боевые учения по отражению БПЛА в Новороссийске пройдут 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, в Новороссийске состоятся боевые учения по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Военные учения пройдут в период с 11:00 до 13:00 и в период с 16:00 до 18:00 в акватории морского порта 24 февраля 2025 года. Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Во время боевых учений планируется выполнить практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

Коммунальные и дорожные службы Новороссийска совместно со службой спасения переведены в режим оперативной готовности из-за выпавшего снега. Новороссийцев просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Алена Воробьева