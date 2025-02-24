Коммунальные службы в Новороссийске перевели в режим оперативной готовности

Специалисты коммунальных и дорожных служб совместно со службой спасения в Новороссийске находятся в режиме оперативной готовности из-за выпавшего снега. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, службы города-героя готовы противостоять непогоде. Из-за выпавшего снега при минусовой температуре есть опасность образования на дорогах снежного наката и гололедицы.

Дороги Новороссийска с ночи обрабатывают пескосоляной смесью. Задействованы 22 специализированные машины, которые посыпают смесью наиболее опасные дорожные участки: перевалы и подъемы. Для оперативного решения заторов на дежурство вышла спецтехника.

Также в режиме оперативной готовности – специалисты коммунальных и дорожных служб совместно со Службой спасения. Новороссийцев просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно в случае не соответствующих сезону шин.

Алена Воробьева