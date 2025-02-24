Летевший из Екатеринбурга в Сочи рейс сел в Минводах из-за сильного ветра

Самолет «Аэрофлота», летевший по маршруту Екатеринбург — Сочи, вынужденно приземлился на запасном аэродроме Минеральных Вод из-за сильного бокового ветра, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Он отправится в Сочи после улучшения погодных условий в пункте назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На запасном аэродроме вечером 23 февраля сел рейс SU2919 из Екатеринбурга, а также самолет, следовавший в Сочи из Москвы. Кроме того, на запасные аэродромы в Грозном и Махачкале приземлились еще несколько рейсов из Москвы и Самары, из Сочи задерживается вылет нескольких самолетов.

На прошлой неделе самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Домодедово по рейсу Москва — Екатеринбург, спустя час вернулся обратно. Как сообщалось, это произошло из-за неисправности воздушного судна.

Ирина Пичурина