В Москву возвращался самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Екатеринбург

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Домодедово по рейсу Москва — Екатеринбург, спустя час вернулся обратно, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным пассажиров, к ним обратился командир воздушного судна с сообщением о возвращении из-за неисправности воздушного судна. На борту им также сообщили, что пересадят на другой самолет, и выдали воду.

По расписанию аэропорта Кольцово лайнер должен был сесть в Екатеринбурге 2:20, но прибыл в 6:16.

Напомним, накануне из-за введенного плана «Ковер» в аэропорту Казани задержали рейс «ЮВТ Аэро» Казань — Калуга — Екатеринбург, а самолет в обратном направлении был отменен по решению перевозчика.

Ирина Пичурина