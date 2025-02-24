Economist: Украина потратит сотни лет на погашение долга перед США

Киев должен направить в инвестиционный фонд Вашингтона 50% прибыли от разработок месторождений и иной инфраструктуры, включая порты, описывает новые условия сделки по минеральным ресурсам журнал The Economist. При нынешней экономической обстановке, чтобы полностью покрыть задолженность перед США в $500 млрд, Украине потребуются «сотни лет», прогнозирует издание. Глава Белого дома Дональд Трамп пояснял, что сумма формируется из всех денег, направленных Украине с 2022 года.

«Если мы подпишем это в нынешнем виде, завтра нас вышвырнут из офиса и линчует разъяренная толпа»,— рассказал The Economist неназванный украинский чиновник. Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве вчера, 23 февраля, вновь отверг предложение США по металлам и настоял на военной поддержке. По его словам, последняя версия сделки напоминает средство погашения долга, а не поощрения инвестиций. Владимир Зеленский напомнил, что экс-президент США Джо Байден направлял Украине военную помощь в качестве гранта, поэтому отдавать долг он не намерен.

В 2024 году Владимир Зеленский сам выдвинул предложение о сделке по украинским редкоземельным металлам. Вашингтон должен был получить 50% доходов от разработки ресурсов и 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки. В феврале Украина, напротив, отвергла все договоренности с американской стороной.

Подробности — в материале «Ъ» «Металл раздора».