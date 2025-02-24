В ульяновских магазинах сети «Светофор» выявлены многочисленные нарушения

В 7 по 18 февраля 2025 года в Ульяновской области специалистами регионального управления Россельхознадзора проведены выездные обследования общедоступных территорий ООО «ТОРГСЕРВИС58» (сеть магазинов «Светофор»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения в 11 магазинах «Светофор», расположенных в Ульяновске, Димитровграде, Кузоватовском и Барышском районах. В супермаркетах этой сети осуществлялась реализация мясных полуфабрикатов и рыбной продукции без маркировки, позволяющей идентифицировать продукт, установить условия его хранения и сроки годности. Надзорное ведомство также выявило нарушение температурных режимов хранения пищевой продукции.

Материалы по фактам выявленных нарушений направлены в прокуратуру Ульяновской области для согласования внеплановой выездной проверки.

Андрей Сазонов