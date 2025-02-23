В 2025 году в Татарстане в ДТП погибли 7 человек и 177 получили ранения

За первые полтора месяца текущего года зарегистрировано 136 ДТП, в которых погибли 7 человек и 177 получили ранения. Об этом «Реальному Времени» сообщил глава Госавтоинспекции города Михаил Савин.

В текущем году в городе отмечается рост числа наездов на препятствия: зафиксировано 13 таких случаев, приведших к гибели одного человека и травмам 21. Несмотря на отсутствие снега и сложных дорожных условий, водители теряют управление, сталкиваясь со столбами и заборами.

В прошлом году 70% пострадавших в наездах на пешеходов составили пожилые люди. Многие из них пренебрегают правилами дорожного движения, полагая, что их всегда заметят. Михаил Савин отметил, что в Казани требуется усиление разъяснительной работы с этой категорией граждан, так как в текущем году уже зафиксированы случаи гибели пожилых пешеходов по их собственной вине. В прошлом году в ДТП также погибли двое несовершеннолетних.

Влас Северин