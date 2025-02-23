Одиннадцать рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Одиннадцать самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщили в компании «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Анапа и Краснодар). По прогнозам синоптиков на территории Сочи и ФТ Сириус 23 и 24 февраля ожидается штормовой ветер скоростью до 18 метров в секунду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Для обеспечения безопасности полетов, по состоянию на 20:00 (Мск) 23 февраля экипажами 11 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Грозный, Владикавказ). Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании»,— сказано в сообщении.

Уточняется, что вылеты уже прибывших самолетов совершаются планово. Вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан, из-за позднего прибытя самолетов.

Наталья Решетняк