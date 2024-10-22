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Выручка «ВСМПО-Ависма» по РСБУ снизилась за год на 0,4%

За период с января по сентябрь текущего года выручка ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» по РСБУ составила 72,31 млрд руб., снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (72,63 млрд руб.). Об этом говорится в отчете компании.

Выручка "ВСМПО-Ависма" за год снизилась на 0,4% — до 72,31 млрд руб.

Выручка "ВСМПО-Ависма" за год снизилась на 0,4% — до 72,31 млрд руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выручка "ВСМПО-Ависма" за год снизилась на 0,4% — до 72,31 млрд руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Себестоимость продаж выросла на 17,5% — до 48,610 млрд рублей. Данных по чистой прибыли не приводится.

Напомним, в первом полугодии чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» по РСБУ составила 51,22 млрд руб., что на 11% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (46,09 млрд руб.).

Анастасия Таначева

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