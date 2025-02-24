Трамп: Германия устала от политики, лишенной здравого смысла

Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с победой на досрочных выборах в Бундестаг. Он заявил, что народ Германии устал от политики, лишенной здравого смысла.

«Похоже, консервативная партия одержала победу на крупных и давно ожидавшихся выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла, особенно в том, что касается энергетики и иммиграции, которая превалировала [там] годами»,— написал господин Трамп в Truth Social.

Между тем лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц в беседе с журналистами по итогам выборов заявил, что Дональду Трампу безразлична судьба Европы, и его главным внешнеполитическим приоритетом будет достижение независимости ФРГ от США.

По итогам подсчета бюллетеней в 36 из 299 избирательных округов, консервативный блок ХДС/ХСС набирает 33,3% голосов, правая партия «Альтернатива для Германии» — 22%, социал-демократы (СДПГ) — 13,6%, «Зеленые» — 10,2%, «Левые» — 6,5%, свободные демократы (СвДП) — 3,9% (проходной барьер — 5%).

Подробнее о выборах в Германии — в материале «Ъ».