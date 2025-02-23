Движение по трассе М-8 в Ярославской области восстановлено
В Ярославской области полностью восстановлено движение на участке трассы М-8 в районе деревни Бухалово. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП в районе деревни Бухалово
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем 23 февраля дорогу перекрыли из-за столкновения двух грузовых автомобилей. В аварии пострадали водители обеих машин, их госпитализировали. ДТП случилось в районе 13 часов дня. Госавтоинспекция организовала объезд через близлежащие населенные пункты.