Движение по трассе М-8 в Ярославской области восстановлено

В Ярославской области полностью восстановлено движение на участке трассы М-8 в районе деревни Бухалово. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП в районе деревни Бухалово

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области ДТП в районе деревни Бухалово

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем 23 февраля дорогу перекрыли из-за столкновения двух грузовых автомобилей. В аварии пострадали водители обеих машин, их госпитализировали. ДТП случилось в районе 13 часов дня. Госавтоинспекция организовала объезд через близлежащие населенные пункты.

Алла Чижова