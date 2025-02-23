Движение на М-8 под Ярославлем перекрыто из-за столкновения грузовиков
К перекрытию трассы М-8 в Ярославской области в районе деревни Бухалово привело столкновение двух грузовых автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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В 13:05 на 294-м километре столкнулись автомобили FAW и Freightliner. Водители обоих транспортных средств госпитализированы. Госавтоинспекция организовала объезд через близлежащие населенные пункты. На данном участке сохраняется пробка.
«На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— сообщили в ГАИ и призвали соблюдать требования правил дорожного движения при выезде на полосу встречного движения.