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Движение на М-8 под Ярославлем перекрыто из-за столкновения грузовиков

К перекрытию трассы М-8 в Ярославской области в районе деревни Бухалово привело столкновение двух грузовых автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Фото: УМВД России по Ярославской области

Пробка на М-8

Пробка на М-8

Фото: УМВД России по Ярославской области

Последствия аварии на М-8

Последствия аварии на М-8

Фото: УМВД России по Ярославской области

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Фото: УМВД России по Ярославской области

Пробка на М-8

Фото: УМВД России по Ярославской области

Последствия аварии на М-8

Фото: УМВД России по Ярославской области

В 13:05 на 294-м километре столкнулись автомобили FAW и Freightliner. Водители обоих транспортных средств госпитализированы. Госавтоинспекция организовала объезд через близлежащие населенные пункты. На данном участке сохраняется пробка.

«На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— сообщили в ГАИ и призвали соблюдать требования правил дорожного движения при выезде на полосу встречного движения.

Алла Чижова