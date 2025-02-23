«Ак Барс» победил тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:1 в матче КХЛ

Казанский клуб «Ак Барс» одержал победу над тольяттинской командой «Лада» со счетом 2:1 в домашнем матче чемпионата КХЛ.

Семен Кошелев и Артем Галимов забили голы за «Ак Барс», а Данил Юртайкин отличился в составе «Лады».

Следующий матч для казанцев запланирован на 26 февраля, когда они встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом» на выезде.

Сегодня в матче Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб «Нефтехимик» также обыграл команду «Трактор» из Челябинска со счетом 3:1.

Влас Северин