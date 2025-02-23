«Нефтехимик» победил челябинский «Трактор» в матче КХЛ со счетом 3:1

Хоккейный клуб «Нефтехимик» одержал победу над командой «Трактор» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу нижнекамского клуба.

За «Нефтехимик» голы забили Ди Жан-Себастьен и Евгений Митякин. У «Трактора» отличился Михаил Горюнов-Рольгизер.

После этой победы «Нефтехимик», набрав 53 очка, занимает девятое место на Восточной конференции. «Трактор», имея 82 очка, лидирует в конференции.

Следующий матч для «Нефтехимика» запланирован на 28 февраля против команды «Амур» из Хабаровска.

Влас Северин