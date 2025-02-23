Самолет ростовской компании «Азимут» вернулся в аэропорт после взлета

Самолет ростовской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А46087 Минеральные Воды — Дубай, вернулся в аэропорт после вылета сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба компании. Это связано со срабатыванием индикации работы одной из систем воздушного судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Азимут» Фото: Пресс-служба компании «Азимут»

По информации пресс-службы, самолет вылетел из Минеральных вод в сторону Дубая. Командир воздушного судна, обнаружив техническую неисправность, принял решение вернуть борт в аэропорт для обеспечения безопасности полета.

В результате пассажиры вылетели в Дубай на резервном воздушном судне.

Анастасия Казуков