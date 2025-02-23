Песков оценил слова Трампа о Зеленском

Реакция президента США Дональда Трампа на заявления украинского президента Владимира Зеленского вполне логична, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что господин Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес других глав государств, в том числе Владимира Путина.

«Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делает это неоднократно. Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе. И команда президента, его соратники тоже не будут выносить такого отношения к своему боссу. Поэтому такая реакция вполне объяснима»,— сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Дмитрий Песков отметил, что анализировать риторику Дональда Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому важно для оценки перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине.

На этой неделе господин Зеленский раскритиковал президента США за переговоры с Владимиром Путиным. Господин Трамп в ответ назвал украинского президента диктатором и напомнил о необходимости вернуть деньги, потраченные США на поддержку Украины.

О том, почему Трамп критикует Зеленского,— в материале «Ъ» «Кризис на личности».