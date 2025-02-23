В Воронеже выставили на продажу производственно-складскую базу за 150 млн рублей

На продажу выставили производственно-складскую базу в Советском районе Воронежа за 150 млн руб. Информация об этом появилась на сайт «Авито». Площадь объекта составляет 2,3 тыс. кв. м., он расположен на земельном участке в 1,2 га, который находится в собственности.

Комплекс включает в себя офисные здания площадью 1,1 тыс. кв. м., включая административный корпус с тремя этажами и цокольным этажом и три двухэтажных офисно-складских корпуса. Также на территории находятся складские помещения (отапливаемые и неотапливаемые) площадью 1 тыс. кв. м, гараж на 119,4 кв. м. и хозяйственные помещения на 100 кв. м.

Объект оборудован системой отопления и подключен к центральной канализации. Отмечается стопроцентная занятость арендаторами.

В качестве продавца указано ООО «Бонус-П». По телефону в объявлении на звонки «Ъ-Черноземье» оперативно не ответили.

По данным Rusprofile, компания с таким названием зарегистрирована в Воронеже в 2001 году для аренды и управления недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Михаил Олещенко. Владельцем является Ольга Толстых. Выручка общества в 2023 году составила 14 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб.

Ранее в Железнодорожном районе Воронежа выставили на продажу производственно-складское здание за 305 млн руб.

Егор Якимов