В Воронеже продают производственно-складское здание за 305 млн рублей

Двухэтажное производственно-складское здание на улице Изыскателей в Железнодорожном районе Воронежа выставили на продажу за 305 млн руб. Из объявления на сайте «Авито» следует, что площадь объекта составляет 3,5 тыс. кв. м.

Продавцом выступает местное агентство недвижимости «Альфа дом». Его представители отказались называть «Ъ-Черноземье» собственника актива, однако сказали, что он планирует расширить свой бизнес за счет продажи здания. Собеседница издания подчеркнула, что речи о закрытии или банкротстве компании не идет.

Согласно объявлению, производственно-складская часть здания занимает 3 тыс. кв. м, офисные кабинеты, санузлы, душевые и бытовые помещения на втором этаже — 563,4 кв. м.

В торцах здания установлены пять ворот с тепловыми завесами, двое из которых сделаны под рампу. Их высота составляет от 3,6 м до 4,5 м. Кроме того, к объекту подведены центральные водоснабжение и водоотведение, он отапливается, мощность электросети составляет 300 кВт с возможностью увеличения до 800 кВт. Также там расположены две компрессорные станции по 16 бар каждая.

«Уникальная технология строительства идеально подойдет как для размещения производства, так и для организации системы хранения и складского учета»,— говорится в объявлении. Продавец пояснил «Ъ-Черноземье», что речь идет об отсутствии колонн внутри складской части, что увеличивает объем полезной площади.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал о продаже производственной базы в Воронеже, которая ранее работала как таксопарк. Она оценена в 350 млн руб. при площади в 11,9 тыс. кв. м.

Алина Морозова