Алина Загитова заявила, что завершила свою профессиональную карьеру в 2019 году

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что завершила свою профессиональную карьеру фигуристки еще в 2019 году, сообщает газета «Советский спорт».

Фигуристка также отметила, что опыт работы в проекте «Ледниковый период» в роли ведущей оказался для нее неудачным.

«После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение, чтобы участвовать в „Ледниковом периоде“ в роли ведущей», — сказала Алина Загитова.

Фигуристка отметила, что провела работу над ошибками, в том числе училась у актрис, которые помогали улучшить навыки работы в кадре, но работу над проектом все же считает своей неудачей.

В январе текущего года сообщалось, что Алина Загитова зарабатывает от 500 тыс. руб. до более млн руб. на одной рекламной интеграции.

Влас Северин