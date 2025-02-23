В Минераловодском округе Ставрополья грузовик протаранил иномарку, есть погибший

В Минераловодском округе при встречном столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @gibdd26 Фото: @gibdd26

По предварительной информации, в ночь на 23 февраля на 355 километре федеральной трассы «Кавказ» водитель грузового автомобиля «Камаз» выехал на встречную полосу там, где это запрещено ПДД и дорожной разметкой, и столкнулся с автомашиной «Киа». После этого иномарка врезалась в тросовое ограждение.

В результате ДТП на месте происшествия от травм скончался 43-летний водитель легковушки, а его 22-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу Пятигорска.

По факту смертельной аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее в Туркменском округе на 101 км трассы «Журавское — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч» водитель автомобиля «Фольксваген» на высокой скорости слетел с дороги. Пострадали двое пассажиров.

Андрей Николаев