В Туркменском округе Ставрополья в ДТП с иномаркой пострадали двое пассажиров

По предварительным данным, вечером 22 февраля в Туркменском округе на 101 км трассы «Журавское — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч» водитель автомобиля «Фольксваген» на высокой скорости съехал с дороги. Об этом сообщает госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В результате аварии 31-летняя пассажирка получила различные травмы и была госпитализирована в Туркменскую больницу.

На месте аварии медики также оказали помощь 7-летнему пассажиру, после чего отпустили домой. Находившийся в салоне трехлетний ребенок не пострадал, так как был пристегнут в детском кресле.

Как установили автоинспекторы, иномаркой управлял 35-летний житель Советского округа, за последние два года неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за превышение скорости.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства аварии выясняются.

Андрей Николаев