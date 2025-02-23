Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП на проспекте Науки и Красносельском шоссе

Полиция проводит проверку по факту сразу двух ДТП с участием несовершеннолетних в Калининском и Красносельском районах Петербурга. В одном случае пострадал подросток-пешеход, в другом — двухлетний ребенок-пассажир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, первая дорожная авария произошла 22 февраля в 17:50 возле дома 16 корп. 2 по проспекту Науки. По предварительным данным, 46-летний водитель Skoda Octavia в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 16-летнего молодого человека, который, предположительно, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда подростка госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Второе ДТП случилось также накануне в 22:20 на пересечении Красносельского и Аннинского шоссе. Было установлено, что 25-летний водитель Lada Vesta при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Merсedes под управлением 28-летнего мужчины. В результате столкновения пострадал двухлетний мальчик, ехавший в отечественном автомобиле. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент все подробности обеих произошедших дорожных аварий выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о троих пострадавших в результате ДТП на 40-м километре автодороги «Зуево — Новая Ладога» в Ленинградской области.

Андрей Цедрик