Три человека пострадали в ДТП на 40 км автодороги «Зуево-Новая Ладога»

Из-за аварии на 40 км автодороги «Зуево-Новая Ладога» в Ленинградской области в больницу попали три человека. Они следовали на Daewoo Nexia, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Все произошло накануне поздно вечером. Грузовик Scania, за рулем которого был 45-летний водитель, при маневре создал помеху движению и совершил столкновение с легковым автомобилем.

Водитель Daewoo Nexia доставлен в больницу в тяжелом состоянии, каки и один из пассажиров машины. Второго забрали в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что школьницу в тяжелом состоянии увезли на скорой после ДТП на Гатчинском шоссе.

Татьяна Титаева