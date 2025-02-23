«Фобос»: Краснодарский край ждет постепенное потепление с конца февраля

Повышение температуры воздуха на Кубани начнется со среды следующей недели, когда атмосферные потоки сменят направление на западное. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Синоптики прогнозируют, что дневная температура превысит ноль градусов. В последние дни февраля столбики термометров поднимутся до 0...+5 градусов в дневное время, что все еще ниже климатической нормы для этого периода. В начале марта температурные показатели вернутся в привычные для первого весеннего месяца рамки.

Ночью 23 февраля на Кубани ударили 25-градусные морозы. В Сочи температура опустилась до -3 градусов, в Анапе до -9, в Евпатории до -10, в Симферополе до -12, в Краснодаре до -13, в Ставрополе до -16 градусов. А самый крепкий мороз наблюдался в станице Отрадная.

Наталья Решетняк