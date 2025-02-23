На Кубани ударили 25-градусные морозы

В станице Отрадная Краснодарского края температура воздуха достигла -25,4 градуса, сообщил 23 февраля ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным метеоролога, в Сочи температура опустилась до -3 градусов, в Анапе до -9, в Евпатории до -10, в Симферополе до -12, в Краснодаре до -13, в Ставрополе до -16 градусов.

Михаил Леус объяснил, что погодные условия в Краснодарском крае формируются под влиянием циклона, центр которого расположен над Нижней Волгой. Он продолжит поставлять в регион арктические воздушные массы, а к вечеру местами ожидается снегопад. Температура воздуха сохранится значительно ниже климатической нормы.

Наталья Решетняк