На ремонт петли и проезда под мостом «Миллениум» выделили 311 млн рублей

В Казани на капитальный ремонт разворотной петли и проезда под мостом Миллениум через Казанку направили 311,3 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт разворотной петли и проезда под мостом «Миллениум» выделили 311 млн рублей

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ На ремонт разворотной петли и проезда под мостом «Миллениум» выделили 311 млн рублей

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Работы пройдут от улицы Фатыха Амирхана до дворца единоборств «Ак Барс». Планируется благоустройство территории рядом с новым гостиничным комплексом и апартаментами. Общая протяженность участка составляет 1,9 км.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Подрядчик должен завершить все работы до 18 ноября. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета.

Положительное заключение по проекту уже опубликовано в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Открытие двух многоэтажных зданий гостиницы «Миллениум Панорама» категории 4 и 5 звезд планируется в этом году.

Влас Северин