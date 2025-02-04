В Казани планируют провести капитальный ремонт дорожной инфраструктуры возле моста «Миллениум» в Ново-Савиновском районе. Положительное заключение по проекту опубликовано в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани планируют благоустроить территорию вдоль гостиниц у «Миллениума»

Фото: соцсети В Казани планируют благоустроить территорию вдоль гостиниц у «Миллениума»

Фото: соцсети

Проект предусматривает ремонт разворотной петли и проезда под мостом от улицы Фатыха Амирхана до дворца единоборств «Ак Барс». Также запланировано благоустройство территории вдоль строящегося гостиничного комплекса и апартаментов.

Разработчиком проекта выступило ООО «Дорстрой Комплекс». Техническим заказчиком является ГКУ «Главтатдортранс», а застройщиком — ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Два многоэтажных здания гостиницы «Миллениум Панорама» категории 4 и 5 звезд планируется открыть в этом году.

Изначально отели планировали открыть к саммиту БРИКС в Казани. По словам заместителя премьер-министра Республики Татарстан Шамиля Гафарова, они в Казани были достроены и введены, но когда стало понятно, что принять гостей получится без них, решили не торопиться.

Анар Зейналов