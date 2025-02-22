В Ставрополе 22 февраля простятся с погибшими в горах КЧР альпинистами

Отпевание альпинистов Константина Колокольникова и Николая Южакова, которые на этой неделе попали под сход лавины в горах Карачаево-Черкесии, пройдет 22 февраля в храме на улице Тухачевского в Ставрополе. Об этом говорится в сообщении группы «Альпинизм Ставрополь» ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» Фото: ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

19 февраля два альпиниста, один из которых профессиональный горный спасатель, погибли в районе балки Орленок Софийской поляны. Константин Колокольников был спасателем I класса аварийно-спасательного подразделения Ставрополя. Занимался альпинизмом более 38 лет, основал группу «Альпинизм Ставрополь», проводил занятия для любителей на оборудованном скалодроме службы. В 2022 году был награжден знаком «Альпинист России».

Николай Аксенов