В Карачаево-Черкесии обнаружили тела двух туристов

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии обнаружили тела двух туристов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России Фото: ГУ МЧС России

Уточняется, что из-под лавины их достал спасшийся альпинист.

Напомним, группа туристов из трех человек попала под снежную лавину.

Группа состояла из 15 туристов из Ставрополя, не была зарегистрирована для передвижения по маршруту. Предположительно, под лавиной оказался основатель группы «Альпинизм Ставрополь», инструктор III категории, Константин Колокольников.

В МЧС напомнили, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность.

Тат Гаспарян