Погибший спасатель из Ставрополя занимался альпинизмом 38 лет

19 февраля при сходе лавины в Карачаево-Черкесской республике погиб спасатель I класса аварийно-спасательного подразделения Ставрополя Константин Колокольников, сообщили в telegram-канале ПАСС Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» Фото: ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»

Константину было 54 года, 14 лет он работал в Противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края.

Погибший занимался альпинизмом более 38 лет, основал группу «Альпинизм Ставрополь», проводил занятия для любителей на оборудованном скалодроме службы. В 2022 году был награжден знаком «Альпинист России».

Ранее «Коммерсантъ-Кавказ» сообщал об обнаружении тел двоих туристов в Зеленчукском районе Карачаево-Черкессии.

Евгения Балашова