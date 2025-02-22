Подарочный набор к 23 февраля обойдется в Петербурге в 3,5 тысячи рублей

Санкт-Петербург стал вторым регионом, где дороже всего обойдется подарочный набор ко Дню защитника Отечества. В среднем жителям города придется заплатить 3528 рублей, сообщили в пресс-службе Bankiros.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Аналитики изучили стоимость традиционного набора вещей, которые чаще всего дарят на 23 февраля. В список вошли три пары мужских трусов, три пары носков и пена для бритья. В среднем по России стоимость набора составила 2429 рублей, что на 36% больше, чем в прошлом году.

При этом первое место среди субъектов, где подарок обойдется дороже, заняла Мурманская область. Там за нижнее белье, носки и пену для бритья заплатят 3567 рублей. Это 39 рублей больше, чем в Петербурге. Дешевле всего приобрести набор в Белгородской области — 1485 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что cпрос на цветы к 14 февраля за год вырос в Петербурге на 41%.

Татьяна Титаева