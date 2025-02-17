Спрос на цветы к 14 февраля за год вырос в Петербурге на 41%

Жители Санкт-Петербурга совершили на 14 февраля на 41% больше покупок цветов, чем в прошлом году. Также зафиксирован рост спроса на кондитерские изделия, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе маркетплейса Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В преддверии Дня святого Валентина количество заказов букетов превзошло уровень 2024 года на 46%. При этом сладкие подарки в нынешнем году заранее приобретали на 94% чаще.

В среднем петербуржцы потратили 4192 рубля на букет. Средний чек за год вырос на 22%. При этом после праздника цветы стали более доступными, так повышение произошло из-за увеличения закупочной цены в период повышенного спроса.

Чаще всего жители Северной столицы покупали авторские и монобукеты, а также клубнику в шоколаде. Средний чек композиций из одного вида цветов составил 4161 рубль (+22%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи ювелирных украшений в Петербурге выросли на 35% в преддверии 14 февраля.

Татьяна Титаева