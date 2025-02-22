Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи выпало более 130 мм осадков в виде снега

Этой ночью на Сочи обрушилась сильная метель. В районе черноморского побережья зафиксировано не менее 130 мм осадков, что вызвало значительные трудности для местных жителей и автомобилистов.

Фото: Андрей Прошунин

Фото: Андрей Прошунин

Власти рекомендовали водителям, чьи машины не оборудованы для зимних условий, воздержаться от поездок. Это решение принято для обеспечения безопасности на дорогах в сложных погодных условиях.

За сутки в Сочи дорожные службы использовали свыше 675 тонн противогололёдных материалов, сообщает глава города Андрей Прошунин.

«Снегопад шел ночью больше 5 часов, метеорологи говорят, что осадки сегодня еще будут продолжаться. Все системы жизнеобеспечения работают штатно»,— говорится в сообщении мэра.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все