Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 09:00 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для гарантии безопасного полета.

Сообщение о вводе ограничений на работу аэропортов было опубликовано сегодня, 22 февраля, в 6:30. В казанском аэропорту задержали 15 рейсов: 7 на вылет и 8 на прилет. Среди них были рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также из Кемерово, Душанбе, Улан-Удэ и Шарм-эль-Шейх. В аэропорту Нижнекамска задержали 2 рейса на вылет.

Влас Северин