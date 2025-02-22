В аэропорту Казани задержали 15 рейсов на фоне временных ограничений

В казанском аэропорту задержали 7 рейсов на вылет и 8 на прилет. Среди них рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также самолеты из Кемерово, Душанбе, Улан-Удэ и Шарм-эль-Шейха. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Три рейса отправятся в московский аэропорт Шереметьево в 9:00, 10:30 и 12:05 вместо 6:50, 9:25 и 10:50 соответственно. Также три рейса в Санкт-Петербург отправятся в 9:45, 11:40 и 13:20 вместо запланированных вылетов в 7:45, 8:30 и 11:20. Рейс RT 453, согласно табло, отправился в Екатеринбург в 8:00 вместо 7:20.

Два рейса из Москвы задерживаются до 11:05 и 11:15 вместо 8:55 и 10:00, а два рейса из Санкт-Петербурга прибудут в 12:20 и 11:30 вместо 10:20 и 10:50. Рейс N4 756 из Кемерово ожидается в 10:40 вместо 7:50, рейс N4 1406 из Душанбе — в 12:35 вместо 10:20, а рейс N4 784 из Улан-Удэ — в 11:10 вместо 10:35. Время прилета рейса UJ 737 из Шарм-эль-Шейха перенесено с 11:25 на 11:45.

В аэропорту Нижнекамска также задержали 2 рейса на вылет. Самолеты направятся в Шереметьево в 9:30 и 13:15 вместо 6:10 и 11:15 соответственно.

Задержки произошли на фоне временных ограничений, введенных на работу аэропорта. Ожидаемое время их снятия не сообщалось.

Влас Северин