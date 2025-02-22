Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для приема и выпуска самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения вступили в силу сегодня утром. Сообщение об этом было опубликовано в 06:30.

В публикации отмечено, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

В Татарстане утром 22 февраля объявили угрозу атаки беспилотников. Сообщение об опасности появилось в приложении МЧС России в 06:37.