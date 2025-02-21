В Славянском районе объявлена авиационная опасность

В Славянском районе Краснодарского края объявлена авиационная опасность. Оповещения разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Накануне системы ПВО ликвидировали 19 беспилотных летательных аппаратов над несколькими районами Краснодарского края. В Славянске-на-Кубани обломки сбитых БПЛА нанесли ущерб шести частным домам. В двух строениях повреждены крыши и стены, в одном разрушен навес. На территории третьего домовладения пострадали хозпостройки и летняя кухня. В остальных случаях фрагменты дронов упали на придомовые участки без причинения ущерба.

В Калининском и Абинском районах обломки беспилотников приземлились на полях, в станице Нововеличковской Динского района — на территории электроподстанции, где произошел пожар. Возгорание оперативно потушили.

Оценку ущерба в результате атаки дронов проведут специальные комиссии.

Нурий Бзасежев