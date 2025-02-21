Исследование: 28% жителей Краснодара узнают новости из региональных СМИ

Региональные СМИ наравне с федеральными медиа стали главным источником новостей для россиян, показало исследование компании EdgeЦентр (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»). Лидерами по популярности региональных СМИ стали Пермь (35,2%), Ростов-на-Дону (32,3%), Краснодар (28,1%), Уфа (26,5%) и Челябинск (19,5%). В Самаре, Казани и Екатеринбурге этот показатель не превышает 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большинство россиян (63%) следят за новостями ежедневно, 26% — раз в несколько дней, 10% — еженедельно. Максимальная доля активных читателей зафиксирована в Новосибирске (71,2%) и Ростове-на-Дону (70%).

Общероссийские темы интересуют 37,6% читателей, региональные — 31,4%, мировые — 31%. В Краснодаре федеральная повестка привлекает 41,2% аудитории, международная — 31,7%, местная — 27%.

Телеграм-каналы, группы во «ВКонтакте» и блогеры привлекают 20% аудитории. Каждый шестой житель страны узнает новости от знакомых и коллег. Официальные ресурсы властей и локальные теле- и радиопередачи выбирают 8% опрошенных. Соседские чаты используют 4% респондентов.

Лия Пацан