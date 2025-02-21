Краснодарские спасатели усилили контроль за водоемами из-за морозов

Краснодарские спасатели усилили мониторинг обстановки у водоемов в связи с прогнозируемыми морозами и снегопадом. Специалисты обследовали популярные среди школьников места: Карасуны, Покровские озера и водоем на ул. Восточно-Кругликовской, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Измерения показали толщину льда около 1,5 см, что создает угрозу для жизни. Жителям краевой столицы раздали информационные памятки о правилах поведения у воды.

Кроме того, за минувшую неделю специалисты обработали 115 заявок, среди которых — 13 выездов на пожары. В числе крупных возгораний — ликвидация огня на площади 70 кв. м в двухэтажном здании пос. Знаменский, тушение мусора в СНТ «Лотос» на территории 100 кв. м и устранение пожара площадью 290 «квадратов» на ул. 4-й Первомайской.

По бытовым вопросам поступило 16 обращений. Спасатели помогали пожилым людям и инвалидам, открывали заблокированные двери, вызволяли животных: собаку из колодца и кошку, застрявшую под ванной.

Для вызова экстренных служб в чрезвычайных ситуациях работает единый номер 112, доступный со стационарных и мобильных телефонов.

Днем ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за неделю 600 краснодарцев получили травмы из-за гололеда. Всего в Краевую клиническую больницу скорой помощи поступило 292 пациента.

Нурий Бзасежев