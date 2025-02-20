За неделю 600 краснодарцев получили травмы из-за гололеда

В Краснодаре с 16 по 20 февраля врачи зарегистрировали около 600 обращений граждан с травмами, полученными из-за гололедицы. В том числе среди пострадавших — 125 детей, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

За указанный период в Краевую клиническую больницу скорой помощи поступило 292 пациента. С 16 февраля медики БСМП работают в интенсивном режиме: сформированы дополнительные бригады врачей и медсестер.

Заведующий травматологическим пунктом городской больницы №1 Александр Завгородний отметил, что пациенты чаще всего поступают с переломами лучезапястных и голеностопных суставов, а также с повреждениями позвоночника после падений. У пожилых людей преобладают травмы тазобедренного сустава.

Медики рекомендуют выбирать безопасные маршруты, передвигаться медленно, использовать обувь с рельефной подошвой и не отвлекаться на телефон во время ходьбы. В дни сильного гололеда врачи советуют детям и пожилым людям оставаться дома.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество травм у взрослых увеличилось на 23%, у детей — в полтора раза.

Нурий Бзасежев