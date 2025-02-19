В Краснодаре за четыре часа потушили пожар в двух частных домах

Вечером 19 февраля в Краснодаре спасатели потушили пожар в садовом товариществе «Краснодаргострой». Возгорание ликвидировали в 22:40, сообщает пресс-служба МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первое сообщение о пожаре на ул. 4-я Первомайская поступило диспетчеру в 18:07. Через минуту после вызова к месту происшествия выехали пожарные расчеты.

Прибывшие спасатели установили, что загорелись два жилых дома общей площадью 240 кв. м. Локализовать пламя удалось около 19:20 на территории 290 кв. м.

В тушении участвовали 35 сотрудников МЧС и десять единиц спецтехники.

Нурий Бзасежев