Парламент Болгарии ограничил возможность отправки военных на Украину

Парламент Болгарии принял декларацию, согласно которой военные страны не могут быть отправлены на Украину для участия в боевых действиях, за исключением случаев, предусмотренных союзническими обязательствами страны в НАТО, Евросоюзе, ООН и ОБСЕ. За принятие декларации проголосовали 166 законодателей, против — 27, еще 11 депутатов воздержались, пишет Sofia Globe.

Против инициативы выступала партия «Возрождение», депутаты которой считают, что декларация «выражает мнение и не имеет обязательной силы». «Смысл декларации — успокоить болгарских граждан и подчеркнуть, что ни один болгарский солдат не будет отправлен на Украину»,— объяснил один из авторов декларации, зампредседателя парламентской группы партии «Есть такой народ» Станислав Балабанов. При этом он подчеркнул, что Болгарию не просили об отправке военных на Украину.

Правящая коалиция подготовила декларацию на фоне обсуждения странами Европы возможной отправки на Украину миротворческого контингента после прекращения огня. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков участвовал в экстренном саммите Европы в Париже 19 февраля, где обсуждался этот вопрос. Позднее министр обороны Болгарии Атанас Запрянов исключил отправку болгарских военных на Украину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инициатива предсказуема».

Лусине Баласян