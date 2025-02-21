В Татарстане трое иностранцев отправятся под суд за помощь в незаконной миграции

В Татарстане трое иностранцев предстанут перед судом за организацию незаконного нахождения мигрантов. Им выдвинуты обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период 2021–2022 годов один из обвиняемых, занимавший должность руководителя коммерческой фирмы, вместе с двумя знакомыми, представлявшими интересы организации, находили иностранцев, которым требовалась постановка на миграционный учет. За сумму от 2 до 5 тыс. руб. они заключали с ними фиктивные трудовые договоры и договоры аренды жилья. При этом мигранты фактически не работали в организации и не проживали по указанным адресам.

В ходе расследования было установлено, что фигуранты обеспечили незаконное пребывание в России более 2 тыс. иностранных граждан.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в республике Татарстан было выявлено более 22 тыс. нарушений закона о миграции.

Артём Дергунов