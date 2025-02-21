Высаженная из автобуса петербургская школьница заинтересовала Бастрыкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль инцидент со школьницей в Петербурге, которую кондуктор высадила из автобуса на мороз, сообщает пресс-служба городского управления СКР 21 февраля.

Согласно данным из сети Интернет, инцидент случился 17 февраля. Десятилетней девочке, которой не хватало денег для оплаты проезда, после инцидента пришлось пройти до гимназии пешком несколько остановок. Она получила переохлаждение и заболела.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя петербургского управления ведомства Олегу Бобкову предоставить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

В свою очередь пресс-служба компании СПб ГУП «Пассажиравтотранс» опровергла инцидент, просмотрев камеры в автобусах №142. По их словам, ничего подобного не было.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургская школьница утонула в ванной при странных обстоятельствах.

Андрей Маркелов