Внутринациональная рознь

Состоявшаяся в пятницу жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов свела соперников, которые по правилам прошлых розыгрышей не смогли бы встретиться так рано. Одну пару сформировали претенденты на титул чемпиона Испании — мадридские «Реал» и «Атлетико», имеющие богатую и еще свежую историю встреч в самом статусном еврокубке. В другой оказались мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер» — две главные немецкие силы. Самой же пышной на первый взгляд выглядит вывеска «Ливерпуль»—ПСЖ. Между тем ни один из претендентов на важнейший европейский трофей, пожалуй, не может сказать, что жеребьевка оказалась для него особенно милосердной. Скорее наоборот, она дала фаворитам приблизительно одинаковые по сложности дороги к финалу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити»: в центре нападающий мадридцев Джуд Беллингем

Фото: Bernat Armangue / AP Момент матча между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити»: в центре нападающий мадридцев Джуд Беллингем

Фото: Bernat Armangue / AP

В пятницу днем в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам реформы самого престижного из еврокубков в этой процедуре произошли значительные изменения. Теперь февральская жеребьевка — последняя в сезоне Лиги, на ней определяется сетка турнира до самого финала. А на ближайшем этапе, стадии 1/8 финала, по новому регламенту могут встречаться и команды, уже пересекавшиеся в «фазе лиги», и команды из одной страны. Так в конце концов и получилось.

В одной из самых видных пар сойдутся действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» и его мадридский сосед «Атлетико».

Противостояние это принципиальнейшее: в прошлом десятилетии команды четырежды встречались в play-off главного еврокубка, причем в двух из этих встреч ими руководили те же главные тренеры, что и сейчас (Карло Анчелотти и Диего Симеоне соответственно). Все схватки остались за «Реалом», но практически все — на тоненького. Финал 2014 года был выигран в дополнительное время после спасительного гола Серхио Рамоса на излете основного (4:1). Финал 2016 года — лишь в серии пенальти. В четвертьфинале 2015 года продвинуться по сетке удалось благодаря минимальному успеху — 1:0 по сумме двух матчей. В полуфинале 2017-го оппоненты обменялись домашними победами, но та, которую одержал «Реал», оказалась крупнее (3:0, 1:2). Чуточку острее это противоборство делают расклады в чемпионате Испании. Там столичные клубы идут друг за другом. «Реал» — второй с 51 очком (столько же у лидирующей «Барселоны»), «Атлетико» — третий с 50 баллами. При этом выявить победителя соперникам ни в одном из мадридских дерби, сыгранных в текущем сезоне, не удалось (оба завершились со счетом 1:1).

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Похожая ситуация получилась и с фаворитами Бундеслиги. «Бавария» попала на «Байер», который в прошлом сезоне лишил ее главного домашнего трофея впервые за 12 лет. Нынешняя кампания «Байера» проходит менее успешно: в чемпионате Германии он второй крепко-накрепко (до первой строчки 8 очков). Однако встречи с «Баварией» ему удаются. В декабре команда Хаби Алонсо высадила мюнхенцев из Кубка страны, а неделю назад все 90 минут мочалила их на своем поле (об этом свидетельствует, по крайней мере, статистика ожидаемых голов — 2,19 на 0,05), но сыграла вничью — 0:0.

Еще одна чрезвычайно громкая афиша свела «Ливерпуль» и ПСЖ — два топ-клуба без всяких оговорок, две команды, которые неизменно считаются претендентами на победу в соревновании.

Английский клуб играет очень мощно с самого начала сезона. ПСЖ взбодрился в последние пару месяцев — с начала нового года он забил 40 мячей за 13 матчей, а в стыках Лиги чемпионов сокрушил «Брест» — 10:0. Парижанам не слишком благосклонный жребий был гарантирован. Другой командой, на которую мог попасть чемпион Франции, была «Барселона».

Каталонцы, в свою очередь, столкнутся с лиссабонской «Бенфикой», в январском матче против которой спаслись, как казалось, из безнадежного положения. Проигрывая 2:4 к 78-й минуте, они одержали победу — 5:4.

Финалисту прошлой Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» достался «Лилль». Бирмингемской «Астон Вилле» — «Брюгге». Лондонский «Арсенал» сыграет с ПСВ из Эйндховена. А другой голландской команде — «Фейенорду» — предстоит визит на тот же стадион, на котором роттердамцы оформили выход в 1/8 финала. Во вторник они выбили «Милан», теперь на Giuseppe Meazza их ждет «Интер» — единственная оставшаяся в турнире итальянская команда.

Прогнозировать будущего победителя турнира после жеребьевки легче не стало. Не обнаружилось какой-то особенно простой сетки ни у одного из участников. Команда менее статусная — либо «Брюгге», либо выступающая в Лиге чемпионов впервые с 1983 года «Астон Вилла» — достанется победителю пары «Ливерпуль»—ПСЖ. Однако в той же половине сетки «Арсенал» и мадридские гранды. На пути прошлогоднего финалиста «Боруссии» уже в четвертьфинале может встать «Барселона». На пути финалиста двухлетней давности «Интера» — «Бавария», которая наверняка хочет дойти до решающего матча соревнования.

Он пройдет 31 мая как раз на родном стадионе мюнхенцев — Allianz Arena. До прошлого домашнего финала, в 2012 году, «Бавария» добралась, но уступила в нем лондонскому «Челси» (1:1, 3:4 в серии пенальти).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 4–5 марта, ответные — 11–12 марта. Четвертьфиналы состоятся в середине апреля. Полуфиналы — в конце апреля и начале мая.

Роман Левищев