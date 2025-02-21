Главу челябинского миндортранса отправили в СИЗО на два месяца

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения задержанному ФСБ министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву. Он отправится в СИЗО на два месяца, до 10 апреля 2025 года. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Алексея Нечаева задержали сотрудники ФСБ России утром 19 февраля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). По этому делу в качестве фигурантов также выступают бывшие руководители АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянов и Константина Зарипов.

Как стало известно «Ъ», полиция полагает, что с февраля 2015 года по апрель 2019 года «организованной группой» было похищено 2,9 млрд руб. при реализации 60 госконтрактов и дополнительных соглашений к ним, заключенных между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост». Фигурантами расследования стали семь человек.