В Татарстане оградят детей от информации с пропагандой чайлдфри

Госсовет Татарстана принял поправки в закон о защите прав детей, запрещающие распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в республиканский закон «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка», был принят на седьмом заседании Госсовета РТ VII созыва.

По словам депутата Алсу Надршиной, законопроект разработан для защиты и укрепления традиционных семейных ценностей.

Новые положения приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Анар Зейналов