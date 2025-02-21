Бывший мэр Белгорода осужден за взятки и злоупотребления

Свердловский райсуд Белгорода признал бывшего мэра города Антона Иванова виновным в получении взяток и злоупотреблениях (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах, ему назначено десять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 11 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено на основе материалов белгородского УФСБ управлением Следственного комитета России в марте 2023 года. В его основу легли события 2019–2021 годов, когда Антон Иванов возглавлял АО «Белгородская ипотечная корпорация» — регионального земельного оператора и застройщика, принадлежащего облправительству.

По версии следствия, Антон Иванов получил взятку в виде имущества и услуг на 3,7 млн руб. от руководителя коммерческой организации за обеспечение возможности выполнения работ по строительству социально значимых объектов в рамках договоров и контрактов и попустительство по службе, выражающееся в непринятии мер реагирования в виде претензионной работы по взысканию задолженности при неисполнении обязательств по своевременному возврату займов. По оценке следствия, сумма невзысканной задолженности в интересах ипотечной корпорации по договорам займа превысила 50 млн руб.

Антон Иванов почти два года провел под стражей. Вину он не признал. Во время прений обвинение запросило для него десять лет колонии.

Сергей Толмачев, Воронеж