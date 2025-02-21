Главе Росгвардии Татарстана присвоено звание генерал-лейтенанта полиции

Президент России Владимир Путин присвоил Рустему Гумерову, который возглавляет Росгвардию Татарстана, звание генерал-лейтенанта полиции. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустему Гумерову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции

Фото: 16.rosguard.gov.ru Рустему Гумерову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции

Фото: 16.rosguard.gov.ru

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта полиции сотруднику войск национальной гвардии Российской Федерации Рустему Гумерову», — говорится в документе.

Рустем Гумеров родился 31 июля 1974 года в Казани. В 2005 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета.

С октября 2016 года занимает должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан.

Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственные награды.

Артём Дергунов