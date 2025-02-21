КНР реформирует кодекс китайской армии

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ об изменениях в кодексе поведения и формирования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как передает «Синьхуа», будут модернизированы общие правила НОАК, правила внутреннего распорядка и дисциплинарные правила. Изменения вступят в силу 1 апреля 2025 года.

Как сообщает издание, модернизация направлена на превращение китайских вооруженных сил в «армию мирового класса во всех отношениях». В НОАК будут внедрены инновации для повышения общей боеготовности и поддержания дисциплины. Будут оптимизированы нормы присяги и несения службы, в частности система проживания и предоставление отпусков для военных. Будут также изменены меры наказания за нарушение воинской дисциплины, процедура подачи жалоб и апелляций.

В сентябре 2024 года Китай впервые за 40 лет провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты за пределами своей территории. Пекин заявил, что испытание не было направлено против какой-либо страны, а «заинтересованные государства» были заранее проинформированы о пуске ракеты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пекин пошел на экстерриториальный принцип».